Раскрыты потери Красной армии при прорыве блокады Ленинграда

Историк также привёл данные об уроне, который понёс вермахт с 12 января по 10 марта 1943 года.

Потери Красной армии в ходе прорыва блокады Ленинграда и дальнейшего наступления в 1943 году превысили 170 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Эти данные историк Вячеслав Мосунов опубликовал в своей книге "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра", презентация которой состоялась сегодня в Петербурге.

— Существовала цифра 115 тысяч при прорыве блокады, но эта цифра только до конца января 1943 года, дальше потери не считали и не публиковали, — объяснил Мосунов.

В книге также приводятся данные о потерях, которые понёс вермахт с 12 января по 10 марта 1943 года. По подсчётам историка, это почти 34 тысячи человек — весь 26-й немецкий армейский корпус, удерживавший южное Приладожье.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Только по официальным данным, за это время свыше 632 тысяч мирных ленинградцев погибли от голода, ещё 16 тысяч — от артобстрелов.