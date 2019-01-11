Под Калининградом на мужчину завели дело за убийство таксы на глазах у ребёнка

Мужчина задушил соседскую собаку, когда та забежала на его придомовую территорию.

Житель города Светлого убил таксу на глазах у 11-летнего ребёнка. Об этом сообщили в управлении МВД России по Калининградской области.

Заявление в правоохранительные органы на мужчину написала его соседка, владелица убитой собаки. В ходе проверки было установлено, что таксу обвиняемый задушил, когда она забежала на его придомовую территорию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.