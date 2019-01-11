Новак допустил небольшой рост цен на бензин в течение года

Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост розничных цен на бензин в стране. По его словам, увеличение стоимости в январе было связано с повышением НДС, а в течение года они могут быть подвержены инфляционной динамике.

— В течение года они всё равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше — будут зависеть от конъюнктуры, — сказал министр.

Директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов ранее в беседе с Лайфом рассказал, что россиянам не стоит опасаться резкого роста цен на бензин, так как на рынке существуют сдерживающие элементы.