Новак допустил небольшой рост цен на бензин в течение года

Читайте также

Новак допустил небольшой рост цен на бензин в течение года

60

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост розничных цен на бензин в стране. По его словам, увеличение стоимости в январе было связано с повышением НДС, а в течение года они могут быть подвержены инфляционной динамике.

— В течение года они всё равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше — будут зависеть от конъюнктуры, — сказал министр.

Директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов ранее в беседе с Лайфом рассказал, что россиянам не стоит опасаться резкого роста цен на бензин, так как на рынке существуют сдерживающие элементы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×