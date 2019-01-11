В США нашли живой девочку, похищенную три месяца назад

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В США нашли живой девочку, похищенную три месяца назад

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В полиции рассказали, что подростка передадут родственникам после выписки из больницы 11 января.

В американском штате Висконсин нашли живой 13-летнюю девочку Джейми Клосс, которую похитили в октябре ушедшего года после того, как её родителей убили в их собственном доме. Об этом сообщает канал NBC.

Как отмечается, девочку передадут родственникам после того, как её выпишут из больницы 11 января.

Тётя подростка Дженнифер Смит рассказала, что ей удалось сбежать из того места, где её удерживали. Полиция взяла под стражу подозреваемого в похищении несовершеннолетней.

Ранее Лайф рассказывал о том, что вооружённые люди похитили 15 школьников и учителя в Камеруне.

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