В Дагестане уничтожены трое боевиков

В Дагестане в результате спецоперации силовиков уничтожены трое боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Отмечается, что около шести часов по местному времени (совпадает с мск) на трассе "Кавказ" между Кизилюртом и Махачкалой неизвестные, которые передвигались на ВАЗ-2107, напали на сотрудников ДПС.
— На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов, — говорится в сообщении НАК.
Они были ликвидированы в ходе последовавшей перестрелки.
Ранее сообщалось, что в России за год ликвидировали 65 террористов.
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