В Дагестане уничтожены трое боевиков

На требование остановить машину они ответили стрельбой из автоматов по сотрудникам ДПС.

В Дагестане в результате спецоперации силовиков уничтожены трое боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Отмечается, что около шести часов по местному времени (совпадает с мск) на трассе "Кавказ" между Кизилюртом и Махачкалой неизвестные, которые передвигались на ВАЗ-2107, напали на сотрудников ДПС.

— На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов, — говорится в сообщении НАК.

Они были ликвидированы в ходе последовавшей перестрелки.

Ранее сообщалось, что в России за год ликвидировали 65 террористов.