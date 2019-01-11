Экипаж самолёта пришлось госпитализировать из-за жуткой вони на борту

Все члены экипажа рейса 1897 авиакомпании American Airlines были госпитализированы после жалоб на жуткую вонь на борту самолёта. Об этом сообщает Fox News.

На борту следовавшего из Филадельфии в Форт-Лодердейл Airbus A320 находились 137 пассажиров и пять членов экипажа. После прибытия самолёта во Флориду последних отправили в больницу из-за мер предосторожности.

"Five American Airlines staffers hospitalized after noticing 'odor' on plane" by NEPAL VENTURE https://t.co/TOGjrw6VlZ pic.twitter.com/6iT1QPYIUZ — Nepal Venture (@nepal_venture) 10 января 2019 г.

— Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. Оценкой состояния судна занимается наша техническая команда, — прокомментировала ситуацию представитель авиакомпании.