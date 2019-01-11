Экипаж самолёта пришлось госпитализировать из-за жуткой вони на борту

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Экипаж самолёта пришлось госпитализировать из-за жуткой вони на борту

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Все члены экипажа рейса 1897 авиакомпании American Airlines были госпитализированы после жалоб на жуткую вонь на борту самолёта. Об этом сообщает Fox News.

На борту следовавшего из Филадельфии в Форт-Лодердейл Airbus A320 находились 137 пассажиров и пять членов экипажа. После прибытия самолёта во Флориду последних отправили в больницу из-за мер предосторожности.

— Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. Оценкой состояния судна занимается наша техническая команда, — прокомментировала ситуацию представитель авиакомпании.

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