В Турции заступились за русских туристов, которых так невзлюбили немцы

Ранее в СМИ Германии появились результаты опроса, в котором более половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании.

Поведение российских туристов в Турции ничем не отличается от людей, приезжающих на отдых из других стран. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык в беседе с РИА "Новости".

— Российские туристы уже не похожи на тех, которые были 20 лет назад, они давно изучили мир и прекрасно знают, как себя вести, и делают это не хуже, чем представители любой другой национальности, — отметил Айык.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub опубликовало результаты, в которых более половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании.

По словам Айыка, отельеры относятся ко всем гостям одинаково и качество сервиса в гостиницах не зависит от того, откуда прибыл турист.