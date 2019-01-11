В Турции заступились за русских туристов, которых так невзлюбили немцы

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В Турции заступились за русских туристов, которых так невзлюбили немцы

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ранее в СМИ Германии появились результаты опроса, в котором более половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании.

Поведение российских туристов в Турции ничем не отличается от людей, приезжающих на отдых из других стран. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык в беседе с РИА "Новости".

— Российские туристы уже не похожи на тех, которые были 20 лет назад, они давно изучили мир и прекрасно знают, как себя вести, и делают это не хуже, чем представители любой другой национальности, — отметил Айык.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub опубликовало результаты, в которых более половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании.

По словам Айыка, отельеры относятся ко всем гостям одинаково и качество сервиса в гостиницах не зависит от того, откуда прибыл турист.

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