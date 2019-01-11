Минфин дополнительно выпустит облигации для населения на 5 млрд рублей

Министерство финансов РФ приняло решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц. Об этом сказано в сообщении на сайте министерства.
Объём выпуска составит пять миллиардов рублей. Дополнительные облигации будут доступны для приобретения в отделениях Банка ВТБ и Сбербанка.
Как отмечается, дополнительный выпуск облигаций "имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала и окончания размещения облигаций".
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