Минфин дополнительно выпустит облигации для населения на 5 млрд рублей

Размещение бумаг будет проводиться в период с 15 января по 20 марта сроком на два года.

Министерство финансов РФ приняло решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц. Об этом сказано в сообщении на сайте министерства.

Объём выпуска составит пять миллиардов рублей. Дополнительные облигации будут доступны для приобретения в отделениях Банка ВТБ и Сбербанка.

Как отмечается, дополнительный выпуск облигаций "имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала и окончания размещения облигаций".