В Киеве прокомментировали похищение со стрельбой "фигуранта дела Вороненкова"

Неизвестные ворвались в ресторан на проспекте Мира в Москве, а затем увезли одного из посетителей в багажнике автомобиля.

Представитель киевской прокуратуры подтвердил информацию о розыске Юрия Василенко по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, однако он не владеет данными о его похищении.

— Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет, — приводит "Интерфакс-Украина" слова пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные устроили перестрелку возле ресторана и похитили мужчину.

Затем СМИ сообщили, что им якобы оказался украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, разыскиваемый на родине по подозрению в причастности к убийству Дениса Вороненкова.