В Москве неизвестный "заминировал" Павелецкий вокзал

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В Москве неизвестный "заминировал" Павелецкий вокзал

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Фото: © РИА Новости/Артем Житенев

Экстренные службы провели проверку междугородного терминала и не обнаружили опасности.

Правоохранители завершили проверку Павелецкого вокзала в Москве, угроза минирования не подтвердилась. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

— В 20:55 проверка Павелецкого вокзала завершена, взрывное устройство не обнаружено, — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, правоохранители приступили к проверке всех помещений Павелецкого вокзала после анонимного звонка с угрозой минирования.

Как ранее писал Лайф, житель Москвы заявил о бомбе, чтобы избавиться от вонючего матраса в подъезде.

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