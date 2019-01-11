Сбербанк собрал биометрические данные в 20% своих отделений

Цель данной процедуры — удалённая идентификация. Она затронула те филиалы, где обслуживают физических лиц.

Сбербанк собрал биометрические данные для Единой биометрической системы в 20% своих отделений, или в 2,7 тысячи офисов, сообщает пресс-служба банка.

— Сбербанк завершил тиражирование сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации, — говорится в сообщении.

Как отмечается, это нужно для проведения удалённой идентификации граждан в 20% своих отделений, где обслуживают физических лиц.

Как рассказали в кредитной организации, адреса пунктов приёма опубликованы на сайтах Сбербанка, Банка России и ЕБС.

О том, что Сбербанк начнёт собирать биометрические данные клиентов, стало известно в декабре ушедшего года.