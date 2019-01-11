Макрон опубликует "письмо французам" 14 января

Уже на следующий день в стране начнутся национальные дебаты по вопросу не утихающих с середины ноября протестов "жёлтых жилетов".

За день до старта национальных дебатов о кризисе, сложившемся в стране, президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с "письмом французам", передаёт AFP.

— Я объясню, что считаю необходимым сделать. Это очень важный момент для нашей страны. Это прекрасная возможность [высказать мнение], необходимо, чтобы каждый воспользовался ею со всей ответственностью, — сказал он.

Национальные дебаты были предложены Макроном для поиска выхода из ситуации с протестами "жёлтых жилетов", которые требуют отмены повышения налогов и цен на бензин. Подразумевается, что все желающие в рамках дебатов смогут выносить на общее обсуждение свои предложения по вопросам экологии, налогов, демократии и многих других вопросов.