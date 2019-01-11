В Нижнем Новгороде пытались построить речную переправу из сена

Несогласованное строительство велось в течение пяти дней, пока на это не обратили внимание местные власти.

В Нижнем Новгороде компания из Казани пыталась построить переправу через реку Волгу из сена. Об этом сообщает паблик Типичный Нижний Новгород.

Как отмечается, строители работали без каких-либо письменных официальных согласований. По их словам, все договорённости были только по телефону.

— Только сегодня, когда в соцсетях и на ТВ поднялась буча, на берегах реки появились и МЧС, и городские власти, и Министерство транспорта области. Все чиновники сказали, что переправа незаконная, — говорится в сообщении.

В администрации района сказали, что поставят бетонные блоки в Нижнем Новгороде, чтобы никто не подъезжал к переправе на авто.

Ранее Лайф рассказывал, что под Ульяновском двое жителей украли мост и сдали его на металлолом.