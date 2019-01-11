Forbes раскрыл доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году

За минувший год американский президент Дональд Трамп заработал на продаже недвижимости около 35 миллионов долларов, сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что перед вступлением в должность Трамп передал управление активами своим сыновьям, однако сам остался владельцем бизнеса, который сейчас продаёт своё имущество.

По данным издания, большая часть этой суммы была выручена за сделку по продаже жилого комплекса в Нью-Йорке за $900 миллионов, которая принесла американскому президенту около $20 миллионов.

Ещё около $5,5 миллиона были выручены с продажи помещений в 64-этажной башне в Лас-Вегасе, которой он владеет 50 на 50 с магнатом Филом Раффином. При этом около трети всех сделок проведены через общества с ограниченной ответственностью, что позволяет не раскрывать данные покупателей.

Журналисты отмечают, что только официально одну из квартир в башне купил человек, указавший в качестве своего адреса китайский Тайюань, хотя перед выборами Трамп обещал не проводить никакие "внешние сделки". Также отмечается, что на "счету" американского лидера ещё осталась недвижимость на сумму около 437 миллионов долларов.