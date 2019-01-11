Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поддержал россиянина Александра Логинова, на которого после победы на этапе Кубка мира обрушились с критикой другие спортсмены.

— Он отбыл своё наказание за допинг, нужно с уважением относиться к тому, что он всё же вернулся. Но кое-кто негативно отреагировал на его победу. Можно сказать, что в биатлонной среде многим этот результат не понравился, — приводит слова норвежца TV2.

Напомним, Логинов стал первым в спринте на 10 километров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком городе Оберхофе. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку лидеров швед Себастиан Самуэльссон. После гонки француз Мартен Фуркад, который стал лишь шестым, заявил, что не уважает Логинова, потому что он русский, и обвинил россиянина в приёме допинга. Российский биатлонист отметил, что готов ответить на негативные высказывания.