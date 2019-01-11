МИД Германии подтвердил визит Мааса в Москву в январе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву для обсуждения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также экономических вопросов, сообщает ТАСС.

— В этом месяце я ещё раз отправлюсь в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России, — следует из официального заявления МИД Германии.

Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на новогоднем приёме Восточного комитета германской экономики заявил о своих планах посетить Россию с официальным визитом.