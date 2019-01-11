Актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз

Актриса Мария Порошина в 45 лет стала мамой в пятый раз: у неё родился сын. По данным издания "7 дней", младенец появился на свет с идеальными параметрами: рост 52 сантиметра, вес 3560 килограммов.

— Я счастлива: всё прошло нормально, чувствую себя хорошо, как и мой сыночек, — рассказала актриса.

Также Порошина сообщила о пополнении в "Инстаграме", опубликовав фото. С именем новорождённому актриса ещё не определилась.

У Порошиной уже есть четыре дочки: 22-летняя Полина (от актёра Гоши Куценко), 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира от актёра Ильи Древнова.