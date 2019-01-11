СМИ: В ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль

В больнице находятся его 33-летняя жена и годовалая дочь. Также в результате аварии погибла его мать.

Работавший в Польше украинский журналист Роман Кисиль погиб в ДТП вблизи польского города Радом. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации источников, инцидент произошёл в 7:00 по московскому времени 11 января. По предварительным данным, "тойота", за рулём которой находился Кисиль, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Iveco.

38-летний журналист и его 60-летняя мать погибли на месте. В салоне также находились жена журналиста и годовалая дочь, которые доставлены в больницу. Кроме этого, медики наблюдают за состоянием водителя грузового автомобиля.