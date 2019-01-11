Посольство РФ: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на Кубе

Среди иностранцев, пострадавших в ДТП с автобусом на Кубе, не было граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ на Кубе.

— Подтверждаем, что среди погибших или пострадавших в автокатастрофе российских граждан нет, — говорится в сообщении.

Напомним, во время аварии с участием пассажирского автобуса в провинции Гуантанамо на Кубе как минимум семь человек погибли, ещё 33 пострадали. Сообщалось, что среди пассажиров — 22 иностранца.