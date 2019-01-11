Не так быстро. Трамп заявил, что пока не собирается вводить режим ЧП

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен вводить режим чрезвычайного положения в стране, поскольку надеется на решение Конгресса по бюджету.

— Я не собираюсь делать это так быстро… Мы хотим, чтобы Конгресс сделал свою работу, — цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

Напомним, Трамп требует более пяти миллионов долларов на стену на границе с Мексикой, но демократы выступают против выделения таких значительных средств. В связи с этим в США обсуждается идея введения режима чрезвычайного положения — таким образом американский лидер может добиться выделения средств на стену в обход Конгресса. Трамп ранее заявил, что у него есть полное право на это.