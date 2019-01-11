В Харькове на людей обрушилась крыша здания, есть пострадавшие

На Московском проспекте в Харькове на прохожих упала крыша недостроенного здания, пострадало три человека, сообщается на сайте региональной полиции.

— Произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди. В настоящее время в медицинское учреждение доставлены три человека. Состояние их здоровья и степень тяжести полученных повреждений устанавливают врачи, — говорится в сообщении.

Информации о погибших не поступало, в настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа подразделения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.