Критики назвали лучшие российские фильмы 2018 года

Лучшая картина ушедшего года рассказывает о событиях в жизни девочки после расстрела всей её семьи во время войны.

В московском Доме кино состоялась церемония вручения национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Об этом сообщает ТАСС.

Главная награда вечера — "Лучший фильм" — досталась ленте Алексея Федорченко "Война Анны". Сюжет рассказывает зрителю о жизни девочки, вся семья которой погибает во время массового расстрела во время войны. При этом сама она остаётся чудом жива. Исполнительница главной роли в этом фильме Марта Козлова стала победительницей в номинации "Лучшая главная женская роль". Также ленту отметили за операторскую работу Алишера Хамидходжаева.

Приз за лучшую мужскую главную роль достался Евгению Цыганову, сыгравшему в фильме "Человек, который удивил всех". Лучшим режиссёром критики назвали Кирилла Серебренникова за ленту "Лето". Также он был отмечен премией имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко.

Призы за лучшие роли второго плана достались Елене Кореневой ("Ван Гоги") и Дмитрию Поднозову ("Сердце мира"). Лучшей анимационной картиной стала "Митина любовь", лучшим фильмом-дебютом — "Хрусталь" режиссёра Дарьи Жук, а в номинации "Лучший сценарий" победу праздновала лента "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

Молодые критики свою награду отдали сериалу "Звоните Ди Каприо" Жоры Крыжовникова.