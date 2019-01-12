Ледяной дождь со снегом заблокировал работу аэропорта Волгограда

Международный аэропорт Волгограда второй раз за вечер пятницы закрывают из-за ледяного дождя со снегом, который обрушился на город, передаёт "Интерфакс".

— Аэропорт второй раз за вечер закрыт из-за непогоды. На взлётной полосе образовалась ледяная корка, — сообщил собеседник агентства.

Из-за сложившейся ситуации прибывающие самолёты отправляются в аэропорты Астрахани и Ростова-на-Дону, помимо этого задерживается прилёт пяти авиарейсов, а также вылет десяти. По предварительным прогнозам, воздушная гавань будет закрыта до 3:00 по местному времени (2:00 мск).