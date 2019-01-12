Не будет даже сантехников. Депутат заявил о массовой трудовой миграции украинцев

Украина может столкнуться с дефицитом рабочих кадров из-за массовой трудовой миграции. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский. Он назвал трудовую миграцию "неистовым минусом".

— Мы прекрасно понимаем, что наука остановилась, у нас нет науки. Производства тоже останавливаются. Экономикой фактически никто не занимается. Решают только актуальные сегодняшние проблемы и не думают о том, что будет завтра, послезавтра или через 10–20 лет. Мы окажемся в ситуации, когда нам некем будет заменить даже сантехника, — сказал нардеп.

Напомним, ранее МВФ привёл неутешительную статистику: около трёх миллионов украинцев вынуждены работать за границей из-за экономических проблем на родине.