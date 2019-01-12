Биатлонист Йоханнес Бё пожаловался на "злых русских болельщиков"

Именно по этой причине спортсмен не критикует россиянина Александра Логинова, который сегодня отпраздновал победу в спринте.

Норвежский биатлонист, лидер Кубка мира Йоханнес Бё в эфире телеканала TV2 рассказал, почему не стал делать резких высказываний в адрес россиянина Александра Логинова.

— Популярность биатлона в России огромна, многие болельщики постоянно следят за нами. Когда мы высказываем негатив в отношении российских спортсменов, они злятся, — отметил Бё-младший.

Он также выразил надежду, что ответственные за допинговый скандал в России возьмут на себя ответственность, что поможет решить ситуацию.

Напомним, Логинов стал первым в спринте на 10 километров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком городе Оберхофе. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку лидеров швед Себастьян Самуэльссон.

После гонки француз Мартен Фуркад отметил, что не уважает Логинова, и обвинил его в употреблении допинга. Россиянин заявил, что готов поговорить с Фуркадом лично.