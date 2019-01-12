Роберт Де Ниро "съел всё меню" в одном из самых дорогих ресторанов Перу

Шеф-повар одного из самых дорогих ресторанов Лимы посетовал на оскароносного голливудского актёра Роберта Де Ниро, который "съел всё меню", сообщает портал El Comercio.

По словам кулинара, звёздный гость во время своего визита попробовал 16 блюд из разнообразных редких экзотических трав и моллюсков, например, гигантской улитки из перуанских джунглей. При этом другие посетители заведения даже не заметили актёра, поскольку он вёл себя "весьма скромно".

Стоит отметить, что заведение, в котором побывал Де Ниро в 2017 году, стало лучшим южноамериканским рестораном в рейтинге топ-50 заведений мира. Его изюминка — блюда из редких ингредиентов, которые привозят сюда со всего Перу.

Например, здесь подают блюдо из высокогорных водорослей, которые собирают в Андах на высоте более трёх тысяч метров, или фрукты только из одного района на берегу Амазонки.

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео, на котором Роберт Де Ниро вышел побоксировать против другого известного американца — Сильвестра Сталлоне.