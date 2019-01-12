"Высокая и красивая". Трамп показал "фейковым СМИ" настоящую стену на границе

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"Высокая и красивая". Трамп показал "фейковым СМИ" настоящую стену на границе

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Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит один из участков стены на границе с Мексикой, отметив, что она достаточно крепка и высока, чтобы обеспечить безопасность страны.

— "Фейковые СМИ" продолжают говорить, что мы не строим новую стену. Ниже — участок границы, который только что завершён. Очень высокий, надёжный и красивый! Многие мили уже отремонтированы, — написал он в "Твиттере".

Трамп также подчеркнул, что стену на границе должны были построить ещё его предшественники, так как без этого США не будут в безопасности.

Напомним, ранее телеканал NBC выяснил, что рейки для пограничной стены признаны ненадёжными: оказалось, что их якобы можно распилить. Также американское издание Quartz опубликовало фотографии разных участков, на которых видно, что в отдельных местах стена больше похожа на ржавый садовый забор.

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