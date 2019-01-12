"Высокая и красивая". Трамп показал "фейковым СМИ" настоящую стену на границе

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит один из участков стены на границе с Мексикой, отметив, что она достаточно крепка и высока, чтобы обеспечить безопасность страны.

— "Фейковые СМИ" продолжают говорить, что мы не строим новую стену. Ниже — участок границы, который только что завершён. Очень высокий, надёжный и красивый! Многие мили уже отремонтированы, — написал он в "Твиттере".

The Fake News Media keeps saying we haven’t built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.

Трамп также подчеркнул, что стену на границе должны были построить ещё его предшественники, так как без этого США не будут в безопасности.

Напомним, ранее телеканал NBC выяснил, что рейки для пограничной стены признаны ненадёжными: оказалось, что их якобы можно распилить. Также американское издание Quartz опубликовало фотографии разных участков, на которых видно, что в отдельных местах стена больше похожа на ржавый садовый забор.