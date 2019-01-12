СМИ: ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском

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СМИ: ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском

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Фото: ©Twitter/BuzzFeed News

Силы противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку над западными районами Дамаска, сообщает телеканал Syria TV.

— ПВО Сирии отражают вражескую атаку и сбили несколько целей, — говорится в сообщении телеканала.

Очевидцы сообщают о мощных звуках взрывов, которые не утихают до сих пор. Информации о том, кто ведёт атаку, нет. Сообщений о жертвах не поступало. Официальный Дамаск пока не давал никаких комментариев.

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