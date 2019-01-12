ЦИК Украины отклонила две заявки на регистрацию кандидатов в президенты

На прошедшем в пятницу заседании Центральная избирательная комиссия Украины отказала Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку в регистрации на участие в мартовских выборах президента.

— Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюк Сергею Григорьевичу в регистрации, — говорится в сообщении на официальной странице комиссии в "Фейсбуке".

Кроме того, на этом же заседании были зарегистрированы уполномоченные представители двух претендентов на президентский пост — депутатов Евгения Мураева и Виталия Куприя.

Всего же на данный момент для участия в предвыборной гонке были зарегистрированы пять кандидатов, среди которых бывший министр экологии Игорь Шевченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовой, лидер социал-демократов и член партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, а также самовыдвиженец, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов Виталий Скоцик.