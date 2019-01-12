Более 30 тысяч мигрантов погибли в мире за последние пять лет

Однако эти данные следует воспринимать как минимальные, так как в официальных источниках отсутствует информация о смертности во время миграции.

В период с 2014 по 2018 год в мире погибли или пропали без вести более 30 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в Международной организации по миграции (МОМ).

— По меньшей мере 30 510 человек погибли во время неорганизованной миграции с 2014 по 2018 год, — заявил официальный представитель организации Джоэл Миллман, добавив, что более 19 тысяч случаев произошли на воде.

Однако эти данные следует воспринимать как минимальные, так как в официальных источниках отсутствует информация о смертности во время миграции.

Около половины всех случаев гибели и исчезновения мигрантов приходятся на центральную часть Средиземного моря, через которую проходит маршрут из Северной Африки в Италию. С учётом всех средиземноморских путей число жертв достигает 17 644 человек.

Основной причиной гибели мигрантов являются проблемы с транспортом. Почти 3,8 тысячи человек умирали из-за тяжёлых условий миграции, в том числе и обезвоживания. Остаётся неизвестной причина гибели ещё 2 тысяч мигрантов. Останки многих из них обнаружили по прошествии недель и месяцев после гибели.