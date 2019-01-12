Посетителей пиццерии в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Читайте также

Посетителей пиццерии в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

0

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В центре Москвы произошёл пожар в одной из столичных пиццерий. Об этом в "Твиттере" сообщило МЧС Москвы.

Отмечается, что пожар произошёл на первом этаже трёхэтажного здания. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание.

Посетители эвакуированы, пострадавших нет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×