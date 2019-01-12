Посетителей пиццерии в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

В центре Москвы произошёл пожар в одной из столичных пиццерий. Об этом в "Твиттере" сообщило МЧС Москвы.
пер. Газетный, д. 9, к. 2— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 января 2019 г.
Происходило возгорание в системе вентиляции 3-х этажного административного здания на уровне первого этажа. Принятыми мерами в 23.17 возгорание локализовано, в 23.19 ликвидировано на площади 20 м.погонных.
Информация о пострадавших не поступала.
Отмечается, что пожар произошёл на первом этаже трёхэтажного здания. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание.
Посетители эвакуированы, пострадавших нет.
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