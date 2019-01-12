Сводный брат Меган Маркл арестован за пьяную езду

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Сводный брат Меган Маркл арестован за пьяную езду

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Фото: © Twitter/Meghan Markle Daily ; tmz.com Коллаж © L!FE

Полиция штата Орегон арестовала Томаса Маркла, сводного брата супруги принца Гарри, за нарушение правил вождения и езду в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

По информации журналистов, ночью патруль остановил пикап "Шевроле-Сильверадо", за рулём которого находился 52-летний Томас, за нарушение правил вождения. По словам полицейских, даже на первый взгляд мужчина выглядел очень пьяным, однако ему предложили пройти полевой тест на трезвость, который он в итоге провалил.

После этого внедорожник Маркла конфисковали и отправили на штрафстоянку, а его самого отвезли в вытрезвитель города Грантс-Пасс. Ранее мужчина уже оказывался в поле зрения полиции: в январе 2017 года Маркла арестовали за то, что он угрожал своей подруге пистолетом.

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