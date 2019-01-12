В Бельгии погиб участник акции "жёлтых жилетов"

Манифестанта сбил грузовик, зарегистрированный в Нидерландах. По предварительной информации, полиция считает это несчастным случаем.

В Бельгии во время акции протестов "жёлтых жилетов" погиб один из её участников, которого сбил грузовик. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Инцидент произошёл на автомагистрали Е25 Льеж — Маастрихт в районе города Визе, где дорогу перекрыли 30 манифестантов.

Отмечается, что грузовик, сбивший протестующего, зарегистрирован в Нидерландах. Сейчас водитель задержан для допроса. По предварительной информации, полиция считает это несчастным случаем.