В Бельгии погиб участник акции "жёлтых жилетов"

В Бельгии во время акции протестов "жёлтых жилетов" погиб один из её участников, которого сбил грузовик. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Инцидент произошёл на автомагистрали Е25 Льеж — Маастрихт в районе города Визе, где дорогу перекрыли 30 манифестантов.
Отмечается, что грузовик, сбивший протестующего, зарегистрирован в Нидерландах. Сейчас водитель задержан для допроса. По предварительной информации, полиция считает это несчастным случаем.
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