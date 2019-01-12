Норвежский спортсмен голыми руками смог "взломать" контейнер для допинг-тестов

По правилам, специальное оборудование не должно было открыться, в чём и должен был убедиться атлет.

Прыгун с шестом из Норвегии Сондре Гуттормсен смог самостоятельно открыть три сосуда, предназначенных для допинг-тестов. Об этом сообщает VG.

Инцидент произошёл 21 декабря. Допинг-офицеры пришли к спортсмену за его анализами. Происходящее снимал на видео отец атлета. После всех процедур Гуттормсен должен был проверить, что сосуды нельзя открыть без специального оборудования.

Однако, вопреки правилам, у него получилось это сделать. При этом никаких следов повреждений не осталось. Ёмкости производит швейцарская компания Berlinger, они используются по всему миру.