Норвежский спортсмен голыми руками смог "взломать" контейнер для допинг-тестов

Прыгун с шестом из Норвегии Сондре Гуттормсен смог самостоятельно открыть три сосуда, предназначенных для допинг-тестов. Об этом сообщает VG.
Инцидент произошёл 21 декабря. Допинг-офицеры пришли к спортсмену за его анализами. Происходящее снимал на видео отец атлета. После всех процедур Гуттормсен должен был проверить, что сосуды нельзя открыть без специального оборудования.
Однако, вопреки правилам, у него получилось это сделать. При этом никаких следов повреждений не осталось. Ёмкости производит швейцарская компания Berlinger, они используются по всему миру.
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