Учёные сравнили нагревание Мирового океана со взрывом десятков "атомных бомб"

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что Мировой океан по вине человека ежедневно поглощает объём избыточного тепла, равный взрывам нескольких десятков атомных бомб, сообщает научный журнал PNAS.

Специалисты проанализировали динамику повышения температуры воды в Мировом океане за период с 1871 по 2017 год и выяснили, что количество тепла, поглощённое океаном за этот период, составило 436x1021 Джоулей. В более простом изложении, это равняется ежесекундным взрывам атомных бомб в течение 150 лет.

Исследования показали, что количество энергии, поглощаемой океанами Земли, в 1000 раз больше, чем всё население планеты использует каждый год. При этом 90% энергетических излишков "уходят" в океан, вызывая не только повышение его температуры и уровня воды, но и изменение течений.

Особенно от этого уже сейчас страдают средние и низкие широты Атлантики, куда "горячая" вода стала добираться начиная с 1971 года, вызывая изменения среды. При этом холодные течения из этого региона, наоборот, стали уходить. По мнению учёных, это может иметь непоправимые последствия, и речь идёт не только о наводнениях или цунами.