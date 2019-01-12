СМИ: Иванку Трамп рассматривают на пост главы Всемирного банка

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СМИ: Иванку Трамп рассматривают на пост главы Всемирного банка

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Иванка Трамп и Никки Хейли. Фото: © Instagram/ivankatrump

Среди кандидатов на пост главы Всемирного банка рассматривают дочь президента США Иванку Трамп и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, утверждает Financial Times, ссылаясь на источники.

СМИ отмечает, что в числе претендентов на пост есть также замминистра финансов США Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Напомним, ранее стало известно, что президент Всемирного банка Джим Ён Ким уходит в отставку с 1 февраля. Он решил уволиться задолго до истечения своих полномочий в 2022 году. И.о. главы станет Кристалина Георгиева.

Всемирный банк намерен завершить обсуждение кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения — до середины апреля.

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