Двухэтажный автобус врезался в остановку в Оттаве, есть жертвы

По меньшей мере 17 человек пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в столице Канады Оттаве. По данным CBC, есть погибшие, их число не уточняется.
Witnesses are describing the scene at Westboro Station as "chaos."— CBC Ottawa (@CBCOttawa) 11 января 2019 г.
At least 17 people were injured, some fatally, when a bus crashed into a shelter: https://t.co/rwyjE6c3jJ #ottawa #ottnews pic.twitter.com/IRCiC4tYBk
ДТП произошло на транзитной станции района Вэстборо, автобус врезался в остановку. Информация уточняется.
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