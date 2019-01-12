Двухэтажный автобус врезался в остановку в Оттаве, есть жертвы

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Двухэтажный автобус врезался в остановку в Оттаве, есть жертвы

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По меньшей мере 17 человек пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в столице Канады Оттаве. По данным CBC, есть погибшие, их число не уточняется.

ДТП произошло на транзитной станции района Вэстборо, автобус врезался в остановку. Информация уточняется.

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