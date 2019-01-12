Хотел завести друзей. Конгрессмена не пустили на заседание с упаковкой пива

Американского конгрессмена от штата Южная Каролина Джо Каннингема не пустили в зал заседаний из-за упаковки пива, которую он принёс с собой, сообщает телеканал ABC News.

Сам Каннингем, будучи впервые избранным в конгресс, объяснил такое поведение не желанием успокоить нервишки, а намерением угостить напитком своего коллегу, возглавляющего неофициальное объединение членов парламента, варящих пиво, Питера Джафазио.

— Завязать дружбу, когда ты новичок в конгрессе, трудно, и я решил смазать полозья пивом, — сказал он в интервью журналистам после заседания.

К сожалению для Каннингема, охрана не пропустила "подарок" на заседание, впрочем, Джафазио позже видели с упаковкой из шести бутылок в руках, так что свой презент он получил.