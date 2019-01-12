В результате пожара в наркоцентре в Эквадоре погибло 16 человек

В результате пожара в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости в эквадорском городе Гуякиль погибло 16 человек. Об этом сообщает портал Comercio.
#URGENTE | Incendio en vivienda de las calles 26 y la I, suburbio de #Guayaquil. @BomberosGYE atiende la emergencia pic.twitter.com/j99y8pzay7— El Comercio (@elcomerciocom) 11 января 2019 г.
Отмечается, что причиной гибели людей стало отравление дымом. Несколько человек доставлены в медучреждения с ожогами дыхательных путей. В ликвидации возгорания участвовало более 60 пожарных.
Familiares de las víctimas en incendio en Guayaquil reclaman información, piden que les permitan pasar a la casa incendiada para ver a los 16 jóvenes fallecidos » https://t.co/WJCXciZQVk— El Comercio (@elcomerciocom) 11 января 2019 г.
Vía: @annabellis20 pic.twitter.com/sezAI0j6cq
На месте происшествия находятся городские власти. Родственники погибших пытаются выяснить всю последнюю информацию.
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