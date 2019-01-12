В результате пожара в наркоцентре в Эквадоре погибло 16 человек

Сообщается, что несколько человек были доставлены в медучреждения с ожогами дыхательных путей.

В результате пожара в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости в эквадорском городе Гуякиль погибло 16 человек. Об этом сообщает портал Comercio.

Отмечается, что причиной гибели людей стало отравление дымом. Несколько человек доставлены в медучреждения с ожогами дыхательных путей. В ликвидации возгорания участвовало более 60 пожарных.

Familiares de las víctimas en incendio en Guayaquil reclaman información, piden que les permitan pasar a la casa incendiada para ver a los 16 jóvenes fallecidos » https://t.co/WJCXciZQVk



Vía: @annabellis20 pic.twitter.com/sezAI0j6cq — El Comercio (@elcomerciocom) 11 января 2019 г.

На месте происшествия находятся городские власти. Родственники погибших пытаются выяснить всю последнюю информацию.