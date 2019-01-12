СМИ нашли в Афганистане поющего двойника Трюдо

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СМИ нашли в Афганистане поющего двойника Трюдо

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Фото: © РИА Новости/Алекс Панциков; Кадр из видео AfghanstarToloTV   Коллаж © L!FE

 

Канадский телеканал CBC нашёл двойника премьер-министра Джастина Трюдо в Афганистане — его заметили среди конкурсантов на музыкальном шоу "Афганская звезда" и поразились сходству с политиком.

Двойника зовут Абдул Салам Мафтун, по данным афганского агентства Khaama Press news, после того как было замечено его сходство с канадским политиком, к нему даже стали обращаться "Салам Трюдо" — настолько они похожи.

При этом, как отмечают журналисты, официального ответа от премьер-министра, знает ли он о существовании двойника, не поступало, однако сам Абдул Салам Мафтун уже успел пошутить по этому поводу.

— Я только что нашёл своего старшего брата, которого потерял в детстве, — сказал он.

Впрочем, это не первый "брат-близнец" канадского политика, которого обнаружили любопытные пользователи Сети. Так, в марте 2017 года было замечено сходство между Трюдо и молодым лидером нидерландской Партии зелёных Джесси Клавером.

В комментариях пользователи даже шутили, что Трюдо настолько хорош, что смог выиграть выборы не только в Канаде, но и в Нидерландах.

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