Посещавшая Сирию конгрессвумен решила баллотироваться в президенты США

Официальное заявление о выдвижении Габбард обещала выпустить в течение следующей недели.

Член Конгресса США от штата Гавайи демократ Тулси Габбард объявила о решении баллотироваться в президенты США в 2020 году. Об этом она заявила CNN.

— У меня было много оснований принять такое решение. Американский народ стоит перед лицом множества вызовов, которыми я обеспокоена и которые я хотела бы помочь устранить, — отметила политик.

Габбард 37 лет, она служила в Ираке в рядах Вооружённых сил США. Конгрессвумен также посещала Сирию в 2017 году и рассказывала, что встречалась там с президентом Башаром Асадом.

Напомним, следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Демократическая партия выберет своего кандидата на съезде 13–16 июля 2020 года. Республиканцы проведут съезд 24–27 августа.