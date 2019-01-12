Россиянин, проживший девять лет на улицах в Эквадоре, вернулся в Петербург

На следующий день после прибытия домой его родители отправили фотографии патронажной службе столицы латиноамериканской страны, где они с сыном на заснеженных улицах города на Неве.

Россиянин Максим Бахарев вернулся на родину после того, как девять лет прожил на улицах в столице Эквадора Кито. Об этом сообщает РИА "Новости".

Возвращение домой стало возможным благодаря усилиям властей Кито и российского консульства. На родину Бахарев вылетел 22 декабря. При прощании он поблагодарил эквадорцев на испанском языке.

На следующий день после прибытия домой его родители отправили фотографии патронажной службе столицы латиноамериканской страны, где они с сыном на заснеженных улицах города на Неве.

Как Бахарев попал в Эквадор и почему оказался на улице, остаётся неизвестным.