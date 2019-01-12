СМИ сообщили о грядущих массовых сокращениях в SpaceX

По информации журналистов, всем уволенным сотрудникам будет выплачена компенсация в размере двух окладов, а также оказана помощь в поиске новой работы.

Американская компания SpaceX в ближайшем будущем уволит 10% сотрудников, или около 600 человек, сообщает газета Los Angeles Times.

— SpaceX должна быть компактнее. Это означает, что мы должны попрощаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды, — говорится в ответе компании на запрос журналистов.

В издании отмечают, что детали будущих сокращений пока не известны, кроме того факта, что всем уволенным сотрудникам будет выплачена компенсация в размере двухмесячной зарплаты, а также некоторые "привилегии", которые не называются. Также им будет оказано содействие в дальнейшем трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила ракету с десятью спутниками на орбиту Земли.