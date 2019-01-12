СМИ сообщили о грядущих массовых сокращениях в SpaceX

Американская компания SpaceX в ближайшем будущем уволит 10% сотрудников, или около 600 человек, сообщает газета Los Angeles Times.
— SpaceX должна быть компактнее. Это означает, что мы должны попрощаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды, — говорится в ответе компании на запрос журналистов.
В издании отмечают, что детали будущих сокращений пока не известны, кроме того факта, что всем уволенным сотрудникам будет выплачена компенсация в размере двухмесячной зарплаты, а также некоторые "привилегии", которые не называются. Также им будет оказано содействие в дальнейшем трудоустройстве.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила ракету с десятью спутниками на орбиту Земли.
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