Премьер-министр Канады выразил соболезнования в связи с ЧП в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. Текст опубликован в официальном "твиттере" политика.

I want to send my deepest condolences to the families of victims and everyone affected by today’s tragic bus crash in Ottawa. Thank you to the first responders who rushed to help - we’re monitoring the situation closely. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 12 января 2019 г.

— Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве, — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил службы экстренного реагирования и отметил, что внимательно следит за ситуацией.

Witnesses are describing the scene at Westboro Station as "chaos."



At least 17 people were injured, some fatally, when a bus crashed into a shelter: https://t.co/rwyjE6c3jJ #ottawa #ottnews pic.twitter.com/IRCiC4tYBk — CBC Ottawa (@CBCOttawa) 11 января 2019 г.

Напомним, что в Оттаве двухэтажный автобус врезался в остановку. В результате инцидента погибло три человека, пострадало 23.