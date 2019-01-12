Премьер-министр Канады выразил соболезнования в связи с ЧП в Оттаве

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Премьер-министр Канады выразил соболезнования в связи с ЧП в Оттаве

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. Текст опубликован в официальном "твиттере" политика.

— Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве, — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил службы экстренного реагирования и отметил, что внимательно следит за ситуацией.

Напомним, что в Оттаве двухэтажный автобус врезался в остановку. В результате инцидента погибло три человека, пострадало 23.

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