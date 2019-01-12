США отказались признавать власть Мадуро в Венесуэле

Вашингтон будет продолжать восстанавливать демократию в латиноамериканской стране при помощи дипломатии.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон отказался признавать власть избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Соединённые Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть, — говорится в письменном заявлении Болтона.

Он также отметил, что во всём мире прошедшие в мае 2018 года выборы посчитали несвободными. При этом граждане Венесуэлы требуют права свободно избирать президента страны.

Вашингтон будет продолжать восстанавливать демократию в латиноамериканской стране при помощи дипломатии.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на новый срок, до 2025 года. Его избрание не было признано многими странами мира, среди которых США, Парагвай, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия.