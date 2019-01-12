"Бунт голодных кастрюль". Эксперт предсказал последствия кризиса на Украине

В конце 2019 года на Украине может произойти крупный экономический обвал, последствиями которого может быть даже "очередная революционная петля". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

— Экономический обвал конца 2019 — начала 2020 года, социально-политические последствия вообще могут обессмыслить все наши разговоры: о помощи, евроинтеграции и прочем. Представьте себе настоящую социальную революцию: бунт голодных кастрюль, холодных квартир, экономический сепаратизм в регионах, — отметил эксперт.

По его словам, ситуация усугубляется финансовой помощью Запада, который держит Украину "на капельнице", так как никакой действенной помощи страна от США и Европы не получает.

— Нас постепенно раздевают: вооружают и раздевают одновременно, — добавил Ермолаев.

Напомним, ранее стало известно, что за пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальные размеры пенсии и прожиточного минимума и сопровождалось это стремительным ростом цен.