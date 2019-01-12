СМИ: Израильские истребители обстреляли Дамаск из воздушного пространства Ливана

Израильские ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана, имитируя атаку южных районов страны, однако их ракеты на самом деле были нацелены на Дамаск, передаёт агентство Al-Watania.

Сообщается, что самолёты были замечены в небе над побережьем Захрани, где провели провокационные "заходы" на малой высоте, а также со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном.

Напомним, во время атаки Израиля ПВО Сирии сбили восемь ракет, направленных на аэропорт Дамаска. Одна при этом достигла цели и попала в складское помещение, но не помешала работе воздушной гавани.

Как передаёт Al-Hadath, целью авиаудара были иранские военные склады в пригороде Дамаска, однако сирийские военные эксперты считают, что это лишь предлог, которым регулярно пользуется Израиль.