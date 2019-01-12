Экипаж Николаева одержал победу на пятом этапе "Дакара"

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Экипаж Николаева одержал победу на пятом этапе "Дакара"

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При этом из-за сильного тумана гонка была остановлена за 25 км до финиша. Автомобили в классе "Грузовики" завершили её частично.

Экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на пятом этапе ралли-рейда "Дакар".

Вторым стал ещё один россиянин Дмитрий Сотников, а тройку лидеров замкнул представитель Белоруссии Сергей Вязович.

При этом из-за сильного тумана гонка была остановлена за 25 км до финиша. Автомобили в классе "Грузовики" завершили её частично. До финиша сумели добраться участники в категориях "Мотоциклы" и "Квадроциклы", а в классе "Багги" до финиша не доехал ни один автомобиль.

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