Экипаж Николаева одержал победу на пятом этапе "Дакара"

Экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на пятом этапе ралли-рейда "Дакар".
Stage 5 Summary: Tacna > Arequipa | Trucks— DAKAR RALLY (@dakar) 12 января 2019 г.
Victory for Eduard Nikolaev.#Dakar2019 pic.twitter.com/5XsZNlFxeC
Вторым стал ещё один россиянин Дмитрий Сотников, а тройку лидеров замкнул представитель Белоруссии Сергей Вязович.
При этом из-за сильного тумана гонка была остановлена за 25 км до финиша. Автомобили в классе "Грузовики" завершили её частично. До финиша сумели добраться участники в категориях "Мотоциклы" и "Квадроциклы", а в классе "Багги" до финиша не доехал ни один автомобиль.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени