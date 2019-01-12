СМИ: Исполнительный директор Nissan ушёл в отставку на фоне скандала

Исполнительный директор компании Nissan Хосе Муньос ушёл в отставку. По данным агентства Kyodo, он был одним из приближённых к экс-главе автоконцерна Карлосу Гону, которого обвиняют в финансовых махинациях.

По данным СМИ, эта отставка может быть напрямую связано со скандалом вокруг Гона.

Карлоса Гона арестовали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в том, что он занижал данные о своих доходах с 2010 по 2017 год. СМИ узнали об отказе бывшего главы компании Nissan признать себя виновным. Позже его арестовали по новому обвинению — в том, что он переписал на автоконцерн Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд йен (более 16 млн долларов).