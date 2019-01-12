Метели и потепление. Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В субботу, 12 января, погоду в Москве будет определять циклон — ожидаются метели и дальнейшее падение атмосферного давления, однако резкого потепления ожидать не стоит, сообщили в центре погоды "Фобос".

Напомним, в Москве и Подмосковье 12 января будет действовать жёлтый уровень опасности погоды из-за метели. Небо над столицей будет пасмурным, ожидается снег. Температура воздуха днём составит –8...–10 градусов ниже нуля, а ближе к ночи потеплеет до –6...–8 градусов.

Ранее москвичей предупреждали о резком понижении атмосферного давления — в течение двух дней столбики барометров могут упасть более чем на 20 миллиметров ртутного столба. 12 января этот показатель снизится до 731 мм.рт.ст.